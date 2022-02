На компанию Бенедикта Камбербэтча подали в суд

На SunnyMarch, продюсерскую компанию, принадлежащую 45-летнему британскому актеру Бенедикту "Шерлоку" Камбербэтчу и его партнеру Адаму Экленду, подали в суд. Согласно информации Variety, камень преткновения - сценарий адаптации сказки Роальда Даля "Дэнни - чемпион мира" (Danny the Champion of the World). Иск выдвинула компания Portobello Pictures.

Издание напоминает: в ноябре 2019-го Portobello Pictures и SunnyMarch заключили соглашение о совместном производстве экранизации книги Даля, при этом Камбербэтч должен был сыграть отца главного героя. Условия сделки: наличие Камбербэтча в кадре - обязательно, а сценарий должен получить одобрение партнеров.

На Portobello Pictures утверждают, что, как только студии ударили по рукам, начались странности - сценаристу Дэвиду Николсу был выплачен гонорар, после чего вся компания пропала с радаров. Соответственно, с 2019 года они о проекте ничего больше не слышали. Притом что Камбербэтч продолжает процветать на других картинах - например, на "Человеке-пауке", "Докторе Стрэндже" и драме "Власть пса", за роль в которой актер, не исключено, вот-вот получит "Оскар".

"С момента заключения договора в деле разработки фильма не было достигнуто никакого ощутимого прогресса. Стороны до сих пор не привлекли к проекту режиссера, а черновой вариант сценария так и не был предъявлен", - сказано в иске.

В результате, согласно условиям, прописанных в договоре, соглашение может быть расторгнуто и права на проект отойдут к Portobello. Чего студия и требует через суд. В то время как юристы SunnyMarch с этим не согласны.

Кроме того, пока нет ясности, участвует ли в дрязгах Roald Dahl Story Company, распоряжающаяся правами на наследие писателя. Во всяком случае, в судебных документах она никак не фигурирует.