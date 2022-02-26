Небензя заявил в ООН о скором завершении операции по демилитаризации Украины

Постпред России в ООН Василий Небензя напомнил, что Россия проводит на территории Украины специальную операцию, главная цель которой - демилитаризация и денацификация страны.

"Эти задачи будут выполнены достаточно скоро. И украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу", - подчеркнул дипломат. Он еще раз сделал акцент на том, что Россия не воюет с украинским народом, а защищает жителей Донбасса, которые почти 8 лет страдают от действий националистов.

На заседании Совета Безопасности ООН Небензя обратил внимание собравшихся на то, что российские войска не бомбят украинские города, мирным жителям ничего не угрожает.

Ранее в Минобороны РФ также заявляли, что по населенным пунктам не наносятся ракетные, авиационные или артиллерийские удары. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил журналистам, что денацификация - это освобождение соседней страны от сторонников нацистской идеологии.