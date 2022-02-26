Небензя: Запад сделал Украину пешкой в своей геополитической игре

Страны Запада превратили Украину в пешку в своей геополитической игре. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Украины.

"Вы сделали Украину пешкой в вашей геополитической игре, не заботясь совершенно об интересах украинского народа", - подчеркнул российский дипломат, говоря о государствах Запада, передает ТАСС.

По его словам, националисты на Украине используют мирных жителей республики в качестве живого щита. "Президент Владимир Путин и Министерство обороны России четко заявили и ясно заявили, что удары по гражданским целям наноситься не будут. Но националисты уже используют мирных жителей в качестве живого щита. В частности, категорически осуждаем размещение националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня. Это прямое нарушение норм международного гуманитарного права, включая статьи 51 и 58 1-го дополнительного протокола к Женевским конвенциям", - сказал дипломат.

Небензя также отметил, что проект резолюции Совета Безопасности ООН, представленный группой западных стран и осуждающий специальную военную операцию РФ на Украине, является антироссийским и антиукраинским.

"Российская Федерация проголосовала против представленного нам сегодня антироссийского и антиукраинского проекта резолюции Совета Безопасности. Почему антироссийского, думаю, объяснять не надо. Достаточно хотя бы бегло на него взглянуть. Почему антиукраинского? Потому что этот документ, вне всякого сомнения, противоречит коренным интересам украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся вот уже как минимум восемь лет, - сказал Небензя. - Благодарим тех, кто не стал поддерживать этот проект".

Ранее Россия воспользовалась правом вето в Совбезе и заблокировала проект указанной резолюции. За него проголосовали 11 членов СБ ООН, Китай, Индия и ОАЭ воздержались от голосования.

Говоря о специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР, Небензя отметил, что Россия войну с Украиной и украинским народом не ведет, а цели специальной военной операции будут достаточно скоро выполнены. "В заключение хочу подчеркнуть: мы не ведем войну с Украиной и украинским народом", - указал дипломат.

"Мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены, и украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями", - подчеркнул Небензя.

"Отдельно, конкретно хотел бы обратиться к своему французскому, британскому и американскому коллеге. Постпред Франции сказал, что на Украине сейчас происходит убийство гражданских лиц. Это неправда. Российские войска не бомбят украинские города. И мы сказали, что этим лицам ничего не угрожает. И нет подтверждения, достоверного подтверждения гибели гражданских лиц", - подчеркнул Небензя. "Американской коллеге хочу сказать, что это же касается и заявления о якобы разбомбленном детском саду. Это фейк", - добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что специальная военная операция РФ на Украине не является началом войны. Действия РФ в Донбассе направлены на пресечение глобального противостояния и завершение боевых действий.

"Это не начало войны, это предотвращение развития ситуации, которое может или могло бы привести к глобальному военному противостоянию, и окончание той войны, которая велась (в Донбассе)", - сказала дипломат.

По ее словам, кровопролитная война с потерями среди гражданского населения шла на территории Донбассе восемь лет. Противостояние осуществлялось на всех фронтах: санкционном, психологическом и информационном. "На нас давили санкциями, на информационном фронте - когда в отношении нас вбрасывали такие чудовищные фейки, что даже ни в одном учебнике об этом нельзя было прочитать, психологическая война - когда в том числе наш народ, наших граждан, нашу элиту пытались друг с другом стравить и так далее", - пояснила Захарова.