Небензя: Запад сделал Украину пешкой в своей геополитической игре

Новости

Постпред КНР при ООН: Озабоченности России в сфере безопасности должны быть учтены 03:10
Евросоюз ввел санкции против Мишустина и Медведева 03:00
РФ наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по спецоперации на Украине 02:35
ЕС официально ввел санкции против 98 граждан РФ, включая Путина и Лаврова 02:10
ЕС приостановил упрощенный порядок выдачи виз россиянам 01:51
В Госдуме прокомментировали запрет на участие артистов РФ в "Евровидении" 01:30
В Минобороны посмеялись над информацией о "взломе" своего сайта хакерами 01:07
Болгария закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний 00:51
Захарова: Запад говорил с Россией с хамской позиции исключительности 00:35
Захарова: В отношениях России и Запада близка точка невозврата 00:24
Захарова: Раздача Киевом оружия - это конец 00:15
Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР 00:06
"Врачи без границ" прекращают работу на Украине 00:00
Шефа немецкой разведки эвакуировали из Киева с помощью спецназа 25.02.2022
Джабаров негативно оценил санкции против руководства России 25.02.2022
Захарова: Киев отказывается от переговоров и просит перенести их 25.02.2022
Мосбиржа будет проводить торги иностранными акциями только по вечерам 25.02.2022
Захарова: Может, Лондон себе что-нибудь отморозил? 25.02.2022
Слуцкий обвинил Совет Европы в работе "по американским шаблонам" 25.02.2022
Процесс вступления России в ОЭСР прекращен 25.02.2022
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Лондон и Дублин до 23 мая 25.02.2022
Глава ЛНР гарантировал украинским военным возвращение домой 25.02.2022
США не будут вводить санкции против нефтегазового сектора РФ 25.02.2022
ЦБ зафиксировал рейтинги российских банков от международных агентств 25.02.2022
Следственный комитет России возбудил новые дела по фактам обстрелов в ДНР и ЛНР 25.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
26.02.2022 03:05
Рубрика: Власть

Небензя: Запад сделал Украину пешкой в своей геополитической игре

Страны Запада превратили Украину в пешку в своей геополитической игре. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Украины.
Фото: Александр Щербак / РИА Новости Фото: Александр Щербак / РИА Новости
Фото: Александр Щербак / РИА Новости

"Вы сделали Украину пешкой в вашей геополитической игре, не заботясь совершенно об интересах украинского народа", - подчеркнул российский дипломат, говоря о государствах Запада, передает ТАСС.

По его словам, националисты на Украине используют мирных жителей республики в качестве живого щита. "Президент Владимир Путин и Министерство обороны России четко заявили и ясно заявили, что удары по гражданским целям наноситься не будут. Но националисты уже используют мирных жителей в качестве живого щита. В частности, категорически осуждаем размещение националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня. Это прямое нарушение норм международного гуманитарного права, включая статьи 51 и 58 1-го дополнительного протокола к Женевским конвенциям", - сказал дипломат.

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. День третий. Онлайн

Небензя также отметил, что проект резолюции Совета Безопасности ООН, представленный группой западных стран и осуждающий специальную военную операцию РФ на Украине, является антироссийским и антиукраинским.

"Российская Федерация проголосовала против представленного нам сегодня антироссийского и антиукраинского проекта резолюции Совета Безопасности. Почему антироссийского, думаю, объяснять не надо. Достаточно хотя бы бегло на него взглянуть. Почему антиукраинского? Потому что этот документ, вне всякого сомнения, противоречит коренным интересам украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся вот уже как минимум восемь лет, - сказал Небензя. - Благодарим тех, кто не стал поддерживать этот проект".

Ранее Россия воспользовалась правом вето в Совбезе и заблокировала проект указанной резолюции. За него проголосовали 11 членов СБ ООН, Китай, Индия и ОАЭ воздержались от голосования.

Говоря о специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР, Небензя отметил, что Россия войну с Украиной и украинским народом не ведет, а цели специальной военной операции будут достаточно скоро выполнены. "В заключение хочу подчеркнуть: мы не ведем войну с Украиной и украинским народом", - указал дипломат.

Фото: МИД РФ / РИА Новости
Захарова: Киев отказывается от переговоров и просит перенести их

"Мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены, и украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями", - подчеркнул Небензя.

"Отдельно, конкретно хотел бы обратиться к своему французскому, британскому и американскому коллеге. Постпред Франции сказал, что на Украине сейчас происходит убийство гражданских лиц. Это неправда. Российские войска не бомбят украинские города. И мы сказали, что этим лицам ничего не угрожает. И нет подтверждения, достоверного подтверждения гибели гражданских лиц", - подчеркнул Небензя. "Американской коллеге хочу сказать, что это же касается и заявления о якобы разбомбленном детском саду. Это фейк", - добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что специальная военная операция РФ на Украине не является началом войны. Действия РФ в Донбассе направлены на пресечение глобального противостояния и завершение боевых действий.

"Это не начало войны, это предотвращение развития ситуации, которое может или могло бы привести к глобальному военному противостоянию, и окончание той войны, которая велась (в Донбассе)", - сказала дипломат.

По ее словам, кровопролитная война с потерями среди гражданского населения шла на территории Донбассе восемь лет. Противостояние осуществлялось на всех фронтах: санкционном, психологическом и информационном. "На нас давили санкциями, на информационном фронте - когда в отношении нас вбрасывали такие чудовищные фейки, что даже ни в одном учебнике об этом нельзя было прочитать, психологическая война - когда в том числе наш народ, наших граждан, нашу элиту пытались друг с другом стравить и так далее", - пояснила Захарова.

Валерий Канакин: Целью операции РФ является возвращение Украины в правовое поле
Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Международные организации ООН Совет Безопасности ООН Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР Отношения России и Украины

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Путин выступил на Совбезе с последними данными по спецоперации на Украине. Главное
Захарова: Запад говорил с Россией с хамской позиции исключительности
Следственный комитет России возбудил новые дела по фактам обстрелов в ДНР и ЛНР
В Госдуме объяснили, в каком случае в РФ снимут ограничения с Facebook
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД