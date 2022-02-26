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Рубрика: Власть

РФ наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по спецоперации на Украине

Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала резолюцию группы западных стран. Этот документ осуждал признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также проведение специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР от украинской агрессии.

Небензя: Киев не услышал призывы прекратить провокации против ДНР и ЛНР

За проект резолюции проголосовали 11 стран, передает ТАСС. При этом Китай, Индия и ОАЭ воздержались от голосования.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал антироссийским и антиукраинским проект резолюции. По его словам, объяснять, почему документ антироссийский излишне - достаточно бегло на него взглянуть. Антиукраинский он, потому что "вне всякого сомнения, противоречит коренным интересам украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся вот уже как минимум восемь лет". Небензя поблагодарил тех, кто не стал поддерживать этот проект.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ситуации вокруг Украины оказался подвержен давлению Запада. Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что Гутерриш ни разу не призвал к необходимости выполнения требования Минских договоренностей в отношении кризиса на Украине, хотя СБ ООН была принята резолюция, которая прямо требует решать все проблемы путем переговоров между Киевом, Донецком и Луганском. "Об этом никто на Западе не упомянул. И, к сожалению, генеральный секретарь последовал этому печальному примеру", - отметил Лавров.

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