Новый штраф для водителей и продажа лекарств: Что изменится в жизни россиян в марте

В марте в России вступают в силу новые правила получения медицинских справок для водителей, владельцев оружия смогут обязать пройти повторное освидетельствование, а также изменятся правила отпуска лекарств в аптеках. Об этих и других нововведениях - в материале "Российской газеты".

Меняется порядок получения медсправок для водителей

С 1 марта меняется порядок получения медицинских справок для водителей.

Так, тем, кто ранее был лишен прав за управление в нетрезвом виде, придется сдавать анализы на наличие психотропных веществ и регулярное употребление алкоголя. Кроме того, кровь и мочу проверят у тех водителей, которые лишились прав по уголовным статьям по преступлениям, связанным с состоянием опьянения - повторное управление авто в нетрезвом виде, причинение тяжкого вреда здоровью или смерти в результате нарушения правил, если водитель был нетрезв или отказался от медосвидетельствования.

Если водителя лишили прав за другое нарушение, например, за повторный проезд на красный сигнал светофора или за выезд на встречную полосу, то для возврата прав ему не потребуется получать медсправку.

Анализы также придется сдавать тем водителям, у которых врач выявит признаки алкоголизма или наркозависимости - неадекватное поведение, выраженное дрожание рук, покраснение кожных покровов лица, запах алкоголя.

Изменится и сам бланк справки. Теперь на нем будет перечень врачей, которых должен пройти водитель, каждый специалист должен будет расписаться и поставить свою печать в соответствующей графе.

Водителей начнут штрафовать за отсутствие диагностической карты

С 1 марта водителей будут штрафовать за непройденный техосмотр. Точнее - за отсутствие действующей диагностической карты.

До сих пор, ответственность в подобных случаях грозила юридическому или должностному лицу, либо ИП, владеющему этим транспортом. Теперь штраф в две тысячи рублей будут выписывать водителям.

Сразу надо оговорится, что в связи с тем, что техосмотр для легковушек и мотоциклов физических лиц стал добровольным, если машина не используется для коммерческих перевозок или в служебных целях, то водителям таких автомобилей ничего не грозит. Штрафовать за отсутствие техосмотра будут водителей тех автомобилей, которые должны его проходить в обязательном порядке. В список входят автобусы, такси, грузовики, спецтранспорт, который оборудован мигалками, а также транспорт, перевозящий опасные грузы.

Наказать за такое нарушение можно только один раз в сутки. То есть, автовладельцу предоставляется возможность исправить оплошность.

Владельцев оружия могут обязать пройти повторное медосвидетельствование

С 1 марта владельцев оружия смогут обязать пройти повторное медицинское освидетельствование. Например, это может произойти в случае, если сотрудники ГИБДД остановят пьяного водителя и выяснится, что человек является владельцем оружия. Кроме того, могут возникнуть и другие ситуации, позволяющие усомниться, что по медицинским показателям человеку можно иметь ружье, карабин или травматический пистолет.

В случае выявления при медосмотре у владельца оружия заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, медицинская организация оформит сообщение о наличии оснований для внеочередного медицинского освидетельствования и об аннулировании действующего заключения. Документ формируется в электронной форме, размещается в реестре и передается в Росгвардию.

Гражданин, получивший такое уведомление, обязан незамедлительно сдать выданную лицензию и само оружие (в том числе и патроны) на хранение в Росгвардию и в течение двух месяцев пройти внеочередное медосвидетельствование.

Сейчас владельцы гражданского оружия обязаны проходить медосвидетельствование каждые пять лет, заключение является действительным в течение года.

Меняются правила продажи лекарств в аптеках

С 1 марта на рецептах врачи будут указывать срок действия документа и его степень срочности. Например, рецепт с пометкой "statim" (немедленно) должен будет обслуживается в течение одного рабочего дня с момента обращения пациента в аптеку, а с пометкой "cito" (срочно) - в течение двух рабочих дней. Рецепт на лекарственный препарат, входящий в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, обслуживается в течение пяти рабочих дней, остальные - от 7 до 10 рабочих дней.

При этом аптеки не будут отпускать лекарства по рецептам с истекшим сроком годности. Исключение - рецепты, которые находились на отсроченном обслуживании. В таком случае документ не нужно переоформлять, он автоматически продлится на 90 дней.

Предусмотрена возможность отпуска рецептурных лекарств по доверенности для инкурабельных больных (стадия заболевания, которая означает отказ от специального лечения в пользу паллиативной помощи). Кроме того, запрещается выдача антидепрессантов, снотворных, седативных и антипсихотропных средств по рецептам ветеринарных клиник.

Медицинские свидетельства о рождении и смерти станут электронными

С 1 марта медицинские свидетельства о рождении и смерти формируются в электронном виде в обязательном порядке, а не по желанию граждан. Вместе с этим создан единый федеральный реестр свидетельств о рождении и смерти, который ведет Минздрав.

Изначально все сведения теперь будут вноситься медорганизациями в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда информация автоматически поступит в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие ведомства.

Так, женщина получит медицинское свидетельство на новорожденного ребенка прямо в роддоме: документ поступит к ней в личный кабинет на портале госуслуг и автоматически будет направлен в информационную систему органов ЗАГС. Уже там будет сформировано обычное свидетельство о рождении.

В случае со свидетельством о смерти документ автоматически поступит в информационную систему органов ЗАГС, после чего будет зарегистрирован факт смерти человека.

По словам замминистра здравоохранения Павла Пугачева, федеральные реестры по рождению и смерти изменят качество статистической информации. Так, например, врачам предоставят цифровые инструменты, позволяющие более точно кодировать причины смерти. Анализ этих данных поможет выявлять причины, которые повлияли на демографическую ситуацию в стране.

Синяки и ссадины во время работы станут поводом для расследования

С 1 марта работодатели обязаны прогнозировать производственные риски, а также фиксировать и расследовать причины всех царапин, синяков и ссадин, полученных сотрудниками на рабочем месте.

Кроме того, вводится запрет на работу в опасных условиях труда. В этом случае она должна быть приостановлена, а за работником в полном объеме сохранена заработная плата. Ранее простой, возникший по вине работодателя, оплачивался в размере 2/3 от нее.

Работник имеет право отказаться от опасной работы, например, если из-за нарушения требований охраны труда возникла угроза его жизни и здоровью. При этом в случае несоблюдения техники безопасности или отказа от ношения средств индивидуальной защиты (СИЗ) работодатель может отстранить сотрудника от работы без сохранения зарплаты.

Компании обязаны за свой счет обеспечить СИЗ всех работников, чьи условия труда признаны вредными по результатам проведенной специальной оценки условий труда. Ранее они выдавались только работникам профессий из перечня, утвержденного Минтрудом.

Меняются условия квотирования рабочих мест для инвалидов

С 1 марта работодатели будут обязаны не просто квотировать рабочие места для граждан с инвалидностью, а трудоустраивать их. Квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве такого сотрудника.

Квота исчисляется ежегодно не позднее 1 февраля. Ее размер устанавливается регионами в зависимости от среднесписочной численности работников.

Так, для работодателей, у которых трудится свыше 100 человек, квота для приема на работу инвалидов может составлять от 2% до 4% среднесписочной численности работников, а при штате от 35 до 100 человек - в пределах 3%.

В обязанности работодателей также входит создавать инвалидам условия труда в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации или абилитации, а также предоставлять в службы занятости информацию о свободных вакансиях для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Покупателей домов защитят от потери денег

Риск потерять деньги снизится для покупателей загородных домов. С марта вступает в силу большая часть положений закона о малоэтажном строительстве.

В частности, на загородный рынок распространится закон о долевом строительстве. Деньги, заплаченные покупателем, будут храниться на счете эскроу до момента сдачи поселка. Застройщик получит их только после ввода малоэтажного комплекса в эксплуатацию.

Кроме того, застройщики теперь должны передавать транспортную и инженерную инфраструктуру поселка в общую долевую собственность жителей либо муниципалитету. Это защитит жителей от завышения цен на коммунальные услуги.

Также закон уточняет понятия многоквартирного дома и дома блокированной застройки. Многоквартирным признается здание, состоящее из двух и более квартир, включающее в себя общее имущество. Дом блокированной застройки - это жилой дом, блокированный с другим жилым домом или домами в одном ряду общей боковой стеной без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок.

"Временные" участки надо образовывать заново

Участки с "временным" статусом в Едином госреестре недвижимости с 1 марта переводятся в статус "архивных". Закончился переходный период, когда можно было завершить оформление прав на эту землю.

С 1 марта 2008 года до января 2017 года "временный" статус присваивался участкам, поставленным на государственный кадастровый учет, но в отношении которых права не были зарегистрированы. Теперь они сняты с кадастрового учета.

Если владелец не успел оформить права на землю, нужно повторно провести процедуру образования участка, в том числе кадастровые работы, и обратиться в Росреестр с заявлением о госрегистрации права, приложив документы о правах на землю.

Маркировка станет обязательной еще для двух видов продукции

В марте расширится перечень товаров, для которых маркировка станет обязательной. В список попадут отдельные виды упакованной воды (кроме минеральной - для нее маркировка обязательна с 1 декабря 2021 года) и альтернативная табачная продукция (табачные стики и кальянные смеси, содержащие никотин).

С 1 марта начнутся два эксперимента по маркировке новых товаров: это соки, компоты и морсы, а также сладкая газировка.

Кроме того, с 31 марта розница, которая продает молочную продукцию сроком годности 40 дней и менее, должна начать сканировать коды на кассе при продаже маркированной продукции.

Ужесточается порядок продажи ювелирных изделий

С 1 марта в России будет запрещен оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, если у них нет уникального идентификационного номера (УИН), который подтверждает номер реестровой записи о конкретном ювелирном изделии в ГИИС ДМДК (Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней).

Эта система подтверждает подлинность металла и камня с одной стороны - государству, а с другой - бизнесу и потребителю, обеспечивая прозрачность оборота. На практике эти изменения означают, что бизнес, торгующий драгметаллами и камнями, должен зарегистрировать их в системе, иначе он не будет иметь права заниматься их оборотом (например, продавать).

При отсутствии данных в ГИИС ДМДК будет разрешено лишь перевезти такое изделие силами собственной компании или самостоятельно переработать, а продажа и любые иные операции с изделием окажутся под запретом.

С 1 марта бизнес должен будет вешать на изделия из драгметаллов и камней ярлык (бирку) с УИН. Изделия на складе (в остатках) пока законодательно не требуется снабжать идентификационной меткой.

Через полгода, к 1 сентября, законодательство будет ужесточено: на каждом изделии с драгметаллами и камнями, которое числится в остатках, также должна будет появиться бирка с УИН изделия, QR-код и адрес официального сайта Пробирной палаты РФ. В розничных магазинах покупатели смогут проверять подлинность изделия через мобильное приложение, которое еще готовится к запуску на платформах Apple и Android.