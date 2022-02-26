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Рубрика: В мире

Постпред КНР при ООН: Озабоченности России в сфере безопасности должны быть учтены

Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Пять раундов расширения НАТО затронули интересы безопасности России, эти озабоченности Москвы должны быть учтены. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая в пятницу на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

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По его словам, КНР выступает за то, что безопасность одной страны не может быть достигнута путем нарушения безопасности других стран, а региональную безопасность нельзя укрепить за счет усиления альянсов, передает ТАСС. На фоне расширения НАТО "законные озабоченности России в сфере безопасности должны быть учтены", подчеркнул дипломат.

Цзюнь считает, что Совет Безопасности ООН должен откликнуться на ситуацию на Украине, но его ответ должен быть рассудительным. Он напомнил, что за прошедшую неделю Совбез провел два экстренных заседания, на которых все стороны подробно изложили свои позиции относительно сложившейся ситуации. По мнению постпреда Китая, все действия Совбеза должны быть направлены "на разрядку кризиса, а не на подливание масла в огонь".

Он также добавил, что Китай поддерживает урегулирование украинского кризиса путем переговоров, а "суверенитет и территориальная целостность государств должны всегда уважаться".

Напомним, в пятницу Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала резолюцию группы западных стран. Этот документ осуждал признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также проведение специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР от украинской агрессии. За проект резолюции проголосовали 11 стран. При этом Китай, Индия и ОАЭ воздержались от голосования.

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