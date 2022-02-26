Премьер Беларуси принял участие в досрочном голосовании на референдуме

"Серьезным шагом в конституционном развитии Беларуси" считает премьер-министр Роман Головченко республиканский референдум по внесению изменений в основной закон государства. Сразу после возвращения из Казахстана, где проходило двухдневное заседание межправительственного заседания ЕАЭС, он принял участие 26 февраля в досрочном голосовании, информирует БЕЛТА.

Отвечая на вопросы репортеров на избирательном участке, глава кабинета министров подчеркнул, что новый проект Конституции отвечает всем современным реалиям государства. Он обратил внимание, что "почти 80 статей в действующей Конституции подверглись переработке". При этом много предложений, по его словам, поступило в конституционную комиссию в ходе общественного обсуждения.

Экспертам предстояло проанализировать и учесть всю совокупность тех изменений в политической, экономической и социальной сферах, которые произошли с момента принятия ныне действующего Основного закона. Премьер напомнил в этой связи, что в стране появилась за эти годы и новая энергетическая отрасль. Поэтому с новой Конституцией государство берет на себя ответственность за развитие мирной атомной энергетики и безопасность при ее использовании, констатировал Головченко.

Он поделился своими впечатлениями от тех изменений и дополнений в Конституции, которые лично для него имеют особую важность. Ему, в частности, импонирует появление и в преамбуле документа, и в статьях, которые регулируют права граждан, приоритеты традиционных семейных ценностей. К сожалению, уточнил он, "нам под разными предлогами пытаются навязать совершенно иные взгляды на семью, насаждают безнравственность, нигилизм и безответственность".

Особое внимание Головченко обратил на расширение в проекте Конституции контрольных полномочий парламента. Это, по его мнению, говорит о том, что политическая система государства становится более современной. "И, наверное, самое важное политическое нововведение, которому посвящена целая глава, - это расширение полномочий Всебелорусского народного собрания. Но если ты получаешь полномочия, ты получаешь и ответственность за их реализацию. Это создает консолидирующую основу для нашего развития на долгие годы вперед", - резюмировал глава исполнительной власти Беларуси.

Как уже сообщал "СОЮЗ", досрочное голосование в РБ проходит с 22 февраля и будет продолжаться до 26-го включительно. Высказать свое мнение граждане Беларуси могут на более чем 5,5 тысячи участков. При этом в бюллетени включен всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?" и два варианта ответа: "Да" или "Нет".

Остается добавить, что 27 февраля - в основной день референдума - все участки для голосования будут открыты в республике с 8 утра до 20:00.