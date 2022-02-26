В Калужской области опровергли данные о приостановке производства авто

Планов по сокращению выпуска продукции на калужских заводах, созданных с участием иностранного капитала, нет, следует из заявления губернатора Владислава Шапши.

- На сегодняшний день все предприятия работают штатно. Никаких планов по сокращению или приостановке деятельности нет. Все предприятия опросили. Все нормально. В том числе это подтвердили "ПСМА Рус", "Фольксваген" и "Самсунг", - сказал глава региона, комментируя влияние на местную экономику новых международных санкций.

"ПСМА Рус" - совместное предприятие Stellantis (70%) и Mitsubishi Motors Corporation. Оно выпускает легковые автомобили, как и калужский завод Volkswagen. Предприятие Samsung недалеко от Обнинска делает телевизоры, мониторы и стиральные машины.

Напомним, ранее эксперты отмечали риск приостановки производства в РФ автомобилей и двигателей по иностранным лицензиям. Это связано с нарушением логистики и ростом валютных курсов.

- Что касается тех сложностей из-за волатильности курса на рынках, мы понимаем, что эта ситуация скоро закончится. После этого мы сможем понять, какие есть реальные проблемы и как их решать, какую помощь и поддержку оказывать, - добавил Владислав Шапша.