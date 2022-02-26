В Омске три человека погибли в ДТП и пятеро пострадали

Страшная авария произошла в пригороде Омска на Сыропятском тракте - при столкновении двух легковых автомобилей погибли три человека, пятеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

В 13 часов 45 минут по местному времени в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Сыропятском тракте.

По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Ford Maverick в районе поворота на СНТ "Мир" пошел на обгон и выехал на полосу встречного движения, где его машина столкнулась с автомобилем Lada Granta.

Удар был настолько сильным, что 52-летний водитель Lada Granta и двое его пассажирок погибли на месте. В живых в этой машине осталась лишь 14-летняя девочка, ее доставили в больницу.

С травмами в медучреждение также доставлены водитель внедорожника Ford Maverick и трое его пассажиров, в том числе ребенок 2007 года рождения.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.