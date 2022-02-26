МЧС сообщило о состоянии заблокированных в шахте "Обуховская" горнорабочих

В Ростовской области продолжается операция по спасению трех заблокированных под землей горнорабочих на угледобывающей шахте "Обуховская". Шахтеры находятся на глубине 550 метров.

"С рабочими поддерживается связь, продолжаются работы по уборке обрушившейся породы. В целях безопасности спасателями принято решение продвигаться по обходному пути. Горнякам по вентиляционной шахте передано питье и продовольствие. Угрозы жизни нет", - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления МЧС.

Напомним, что авария произошла 25 февраля в городе Зверево. При проведении подготовительных работ в штреке, протяженностью 120 метров, произошло обрушение пород кровли на расстоянии 67 метров от устья выработки. В результате образовался завал. В забое оказались трое горняков.

В спасательной операции задействованы 31 человек из пожарно-спасательного подразделения и пять единиц техники.

Шахта "Обуховская" продолжает функционировать в штатном режиме. Ее работа находится на контроле Ростехнадзора и министерства промышленности и энергетики региона. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.