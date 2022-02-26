Риелторы отметили всплеск интереса к вторичному жилью

Резкий рост спроса на вторичное жилье отмечают риелторы. Однако он будет непродолжительным, а цены вскоре могут снизиться.

Количество звонков в агентства недвижимости за последние дни увеличилось почти втрое, вдвое вырос трафик на сайт, говорит директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский. "Пока речь идет только об интересе, люди выясняют, какие есть предложения, чтобы понять, куда можно инвестировать сбережения", - отмечает он. О сделках пока еще речь не идет. Возможно, опасаясь за свои сбережения, некоторые покупатели пытались что-то приобрести, но это точечные сделки, которые не могут оказать существенного влияния на рынок. "Звонки, количество которых выросло, относятся больше к консультациям стихийного характера - люди переживают и хотят иметь максимум информации о своих возможностях", - говорит Чернокульский. Запланированные ранее сделки проводятся в обычном режиме, цены на жилье тоже не изменились.

В феврале на рынке вторичной недвижимости царила неопределенность из-за роста ключевой ставки, рассказали в компании "Этажи". Продавцы разделились на тех, кто хочет максимально быстро реализовать свои объекты на пике их стоимости, боясь обвала цен, и тех, кто притормаживает продажу своих объектов, боясь обесценивания рубля. В части крупных городов фиксируется незначительное увеличение доли временных приостановок продаж на рынке вторичного жилья, в основном, это касается собственников, которые планируют приобретать новостройки и боятся роста цены или неодобрения ипотечных кредитов. Усилилась тенденция на встречные сделки, когда продавцы хотят продать свою недвижимость и сразу приобрести другую.

Максимальный рост запросов на ипотечные консультации в феврале был в Новосибирске (+43% к среднемесячным показателям прошлого года), Челябинске и Омске (+34%). Снизилось число запросов в Волгограде (-83%), Нижнем Новгороде (-45%) и Перми (-35%) - в этих городах возможен рост скидок.

"На фоне нестабильной геополитической и экономической ситуации, в условиях неопределенности, мы видим резкий рост интереса к недвижимости, как к одному из самых проверенных инструментов сохранения сбережений. В краткосрочной перспективе спрос будет сохраняться высоким, подогревая цены. В дальнейшем же на фоне роста ключевой ставки и снижения доступности ипотечных кредитов мы ожидаем стагнацию спроса и рост конкуренции за реального покупателя. При пессимистичном сценарии роста ипотечных ставок спрос может снизиться на 15-20%, это приведет к увеличению дисконта при продаже, а следом к постепенному снижению цены". Ориентировочно средняя стоимость "квадрата" на вторичном рынке может снизиться на 5-10% в мае-июне - в первую очередь, это коснется неликвидных объектов и явно переоцененных за последние пару лет, считают в компании. Однако позже, как показывает опыт кризиса 2014 года, такую ценовую просадку цены на недвижимость очень быстро отыграют после возвращения рынка к политике доступных ипотечных кредитов.

Никакой паники, переписывания ценников из рублей в доллары, снятия объектов с продажи и т.п. на рынке не наблюдается, говорит главный аналитик ГК МИЭЛЬ Екатерина Бережнова. Но надо понимать, что сделки с недвижимостью происходят не так быстро, минимальный срок на вторичном рынке - около месяца. Ожидать шквального спроса, который сильно повысит цены, скорее всего, не следует, считает эксперт. Вероятно сохранение цен на текущем уровне в течение 2-3 месяцев. Делать прогноз на более долгий период неосмотрительно, отмечает Бережнова. Дешеветь жилье сейчас не будет, потому что это инструмент сохранения стоимости денег. Продавцы на вторичном рынке, скорее всего, буду очень аккуратными, будут ждать покупателя, который готов купить их объект по предложенной цене, считает она.