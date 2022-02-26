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26.02.2022 15:09
Рубрика: Экономика

Росавиация запретила полеты в Россию авиакомпаниям Польши, Чехии и Болгарии

Текст: Евгений Гайва
Воздушное пространство России с 15:00 по московскому времени 26 февраля 2022 года закрыто для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии. Об этом сообщили в Росавиации.

"В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15:00 часов по московскому времени для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Росавиации, решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение полетов на территории этих государств воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями.

Полеты авиакомпаний из Польши, Чехии и Болгарии будут выполняться только по специальному разрешению Росавиации или МИД России.

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Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация

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