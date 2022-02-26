Роскомнадзор выявил фейки на ресурсах ряда российских СМИ

Уточняется, что речь идет о сообщениях, связанных с началом операции по денацификации и демилитаризации Украины.

"В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес ресурсов "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона" (признан в РФ иноагентом), "New Times", "Дождь" (признан в РФ иноагентом), "Свободная Пресса", "Крым.Реалии" (признан в РФ иноагентом), "Новая Газета", "Журналист", "Лениздат"", - говорится в заявлении.

В случае неудаления фейковой информации, доступ к этим ресурсам будет ограничен, подчеркнули в Роскомнадзоре.