"Яндекс" начал предупреждать о возможных фейках, связанных с Украиной

"Яндекс" начал уведомлять о возможных фейках при запросах, связанных с событиями на Украине.

Так, при запросе появляется сообщение: "Некоторые материалы в интернете могут содержать недостоверную информацию. Пожалуйста, будьте внимательны". При запросах, не связанных с Украиной, такой плашки нет.

Как пояснили ТАСС в "Яндексе", компания решали "напомнить пользователям, что не все написанное в интернете, соответствует действительности".

В четверг Роскомнадзор предупредил российские СМИ о большом числе недостоверных публикаций с информацией о проводимой специальной военной операции. В ведомстве напомнили, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 КоАП - штраф на сумму до 5 млн рублей.