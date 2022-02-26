"Роскосмос" сообщил о коррекции орбиты МКС перед прибытием "Союза МС-21"

Высота орбиты Международной космической станции (МКС) была скорректирована. Это необходимо для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту корабля "Союз МС-21" и возвращением "Союза МС-19".

Как сообщили в "Роскосмосе", коррекция была произведена с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-18". В 04.22 мск они были включены и проработали чуть больше девяти минут. В результате средняя высота орбиты была увеличена на 1,3 километра до 418,1 километра. Еще одна коррекция орбиты МКС будет проведена 11 марта, передает РИА Новости.

На корабле "Союз МС-21" 18 марта на станцию прибудет экипаж в составе трех россиян - Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. А 30 марта "Союз МС-19" вернет с МКС на Землю россиян Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, а также астронавта НАСА Марка Ванде Хая.

Ранее сообщалось, что российские космонавты проведут на МКС эксперимент "3D-печать". Он посвящен отработке аддитивных технологий производства изделий из полимерных материалов в условиях орбиты. Для этого в июне на космическом грузовике "Прогресс МС-20" на МКС доставят 3D-принтер. Полученные образцы 3D-печати вернут на Землю, чтобы ученые смогли сравнить их с такими же образцами, сделанными наземным 3D-принтером. Это позволит всесторонне исследовать влияние микрогравитации на 3D-печать.