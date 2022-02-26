Сенатор Клишас: Санкционный инструментарий Запада исчерпан

То что Запад прибегает, скорее, к символическим санкциям, свидетельствует, что этот инструментарий исчерпан. И к разрыву отношений РФ с теми странами, которые их ввели, ограничения не приведут. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в санкционные списки Евросоюза и Великобритании. Ограничения подразумевают заморозку активов (в случае их обнаружения). При этом они не вводят запрет на въезд.

"То, что ряд стран Запада в санкционном угаре перешли к эффектным, но, как они и сами признают, символическим жестам, говорит о том, что их санкционный инструментарий исчерпан", - заявил Клишас, которого цитирует РИА Новости.

Кроме того, политик не ожидает, что санкции в отношении руководства РФ приведут к разрыву отношений с ЕС и Великобританией.

"Отношения с ними будут продолжаться в интересах России и международного мира и безопасности", - заявил сенатор.

Санкции в отношении России введены за ее отказ прекратить специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Они коснулись 98 российских чиновников, депутатов и силовиков, а также представителей командного состава белорусской армии. Кроме Путина и Лаврова ограничения введены, в частности, против премьер-министра Михаила Мишустина, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Санкции также введены в отношении 64 ключевые российские государственных и промышленных структур и против четырех банков.