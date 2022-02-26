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Рубрика: В мире

Минфин США заявил о введении санкций против президента РФ и членов Совбеза

США ввели в пятницу санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и членов Совета безопасности России из-за спецоперации на Украине. Об этом говорится в заявлении министерства финансов США.

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В документе отмечается, что ранее США уже ввели санкции в отношении Валентины Матвиенко, Сергея Нарышкина, Вячеслава Володина, Сергея Иванова, Николая Патрушева, Владимира Колькольцева, Игоря Краснова и других россиян, пишет ТАСС. По данным минфина, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов также попали в черный список Госдепартамента.

Напомним, специальная военная операция Вооруженных сил России по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что действия на Украине - вынужденная мера. По его словам, для России были созданы такие риски, что она не могла поступить иначе. Цель операции - защита людей, которые уже 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, РФ никому и ничего не собирается навязывать силой. "Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - заявил президент.

Между тем к неожиданно-неприятному для себя выводу пришла британская газета The Guardian. В опубликованной в пятницу статье под названием "Западные державы осознали, что Россия имеет значительный иммунитет от санкций" экономический редактор этого издания Филипп Инмэн признает: "введенные в последние пару дней санкции ЕС, США, Соединенного Королевства, Японии и Канады едва ли окажут какой-либо значительный эффект на экономику России или ее финансовую стабильность". Причина тому - "тщательная политика Кремля по снижению государственного и корпоративного долга, а также создание Центральным банком РФ запасов иностранных активов, достаточно больших, чтобы обеспечить финансирование страны в течение нескольких месяцев или лет".

В мире США Санкции и антисанкции Россия и США Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР

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