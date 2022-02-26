В ДНР перехватили две ракеты ВСУ "Точка-У"

Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты "Точка-У". Заряды не сработали, но повреждения от обломков ракет получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили в городах Иловайск и Амвросиевка, сообщили в штабе территориальной обороны республики.

На местах падения ракет работают профильные специалисты.

Также в Горловке украинские военные обстреляли подстанцию водоканала. Работа насосов была остановлена, жителей предупредили о необходимости запастись водой.

Напомним, накануне украинская сторона уже нанесла удар по Киевскому району Донецка с использованием ракеты "Точка-У" и крупнокалиберной артиллерии. Как сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, предполагаемой целью ракетного удара являлась нефтебаза. К счастью, боевая часть ракеты не сработала и массового поражения удалось избежать.