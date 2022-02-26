ВТБ сообщил о находящихся за границей 40 тысячах клиентов банка

За рубежом в настоящий момент находится свыше 40 тысяч клиентов ВТБ, попавшего в санкционный список США и других западных стран. Большая часть - в странах СНГ, Европы и Азии, сообщила пресс-служба кредитной организации. При этом в банке сообщают, что все клиенты уже предупреждены об ограничениях, с которыми те могут.

"Для нас принципиально важно обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов, которые в текущий момент оказались за рубежом. Сегодня это свыше 40 тысяч человек, большая часть которых находится в странах СНГ, Европы и Азии. В момент объявления санкций ВТБ предупредил их обо всех ограничениях, с которыми владельцы наших карт могут столкнуться при обслуживании в иностранных торговых точках", - говорится в сообщении банка, которое цитирует РИА Новости.

Уточняется, что клиенты кредитной организации получили СМС-рассылку с подробной инструкцией действий в сложившихся условиях. Владельцам карт Visa и Mastercard рекомендовано снять наличные в банкомате любого банка или воспользоваться картами других финансовых организаций, которые не были затронуты санкциями.

Также в ВТБ сообщили, что для всех входящих звонков клиентов из-за рубежа контакт-центр банка организовал выделенную линию.

Напомним, США и ряд других стран ввели "блокирующие" санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", а также Сбербанка. В отношении последнего США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.

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