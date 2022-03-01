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01.03.2022 16:25
Рубрика: В мире

Американский режиссер Гонсало Лира Лопес рассказал, что на самом деле происходит в Киеве

Текст: Мария Шепталова

На YouTube появился видеоролик американского писателя, режиссера и кинопродюсера Гонсало Лира Лопеса. Он находился в Киеве, когда была объявлена российская спецоперация, но решил остаться. О том, что реально происходит в эти дни в Киеве, он решил рассказать американцам, да и всем тем, кто захочет услышать реального очевидца событий.

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"Люди в США не понимают, что происходит. Они продолжают твердить, что Россия терпит неудачу, и это чрезвычайно странный комментарий. Американский способ ведения войны - это войти и все разрушить. Уничтожить вышки сотовой связи, электросети, систему водоснабжения. Не сражаться, а все зачистить, уничтожить страну. США это делали в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Или пытались это делать. Но русские не хотят разрушать Украину, они не хотят ее уничтожать. Они хотят сохранить страну в целости и сохранности. И не хотят причинять вред гражданскому населению", - приводит слова Гонсало Лира Лопеса KP.RU.

Режиссер говорит, что российская армия пытается отделить вооруженную агрессию и зло националистов, прячущихся за спинами стариков, женщин и детей. Он убежден, что русские не хотят жертв и поэтому двигаются вперед медленно и осторожно.

"Я бы сказал, что российская армия на цыпочках проникает на Украину. При том что российская авиация контролирует украинское небо. Поймите, это не Вторая мировая война. Современная российская армия не хочет трогать Украину и украинскую армию, потому что русские понимают: как только на Украине сменится политическое руководство, ей понадобится своя армия для защиты их государства, народа и земли", - говорит американский режиссер, которого сложно заподозрить в предвзятости.

И тут же приводит еще один убедительный аргумент: если бы это была война, он бы сейчас не смог бы спокойно сидеть в гостинице в центре Киева и "вещать по интернету свои мысли".

Он пытается объяснить американцам, что российские войска заняты уничтожением националистических батальонов, которые 8 лет уничтожали артиллерией тысячи мирных граждан на Донбассе. И не готов принять то, как Борис Джонсон и Джо Байден пытаются демонизировать русских.

"Что меня больше всего беспокоит - особенно учитывая, что я все еще на Украине при действующем режиме, это то, что этот режим создает гуманитарный кризис. Зеленский как будто хочет, чтобы было больше жертв - его правительство раздает оружие гражданским, тысячи винтовок и боеприпасов. Если у вас нет военного опыта - с таким оружием вы можете стать чрезвычайно опасным для окружающих и для себя самого", - делится Гонсалио Лира своими опасениями.

Фото: Пресс-служба Мининформа Республики Крым
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Он рассказывает о том, что на Украине все мужчины в возрасте от 18 до 60 подлежат мобилизации. Если откажутся, их ждет арест. "Но они не хотят воевать, не хотят быть арестованными и бегут из страны. Поэтому так много беженцев. Они боятся режима Зеленского".

Он призывает своих сограждан начать думать своей головой и разобраться, что же происходит на самом деле. "Это лучшее, что мы сейчас можем сделать. Иначе погибнут миллионы людей", - заключил он.

Видеобращение Гонсало Лира Лопеса посмотрели уже более 500 тысяч раз. Тысячи людей из разных стран мира оставили свои комментарии.

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