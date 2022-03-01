Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. День седьмой. Онлайн

Специальная военная операция Вооруженных сил России по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии продолжается. Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают вести наступательные действия при поддержке ВС России, сообщает Минобороны России. Всего с начала проведения специальной операции ВС РФ поразили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины. В их числе 31 пункт управления и узел связи, 81 зенитный ракетный комплекс, 75 радиолокационных станций.

Напомним, что специальная военная операция началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что действия на Украине - вынужденная мера. По его словам, для России были созданы такие риски, что она не могла поступить иначе. Накануне в Беларуси прошли переговоры между Россией и Украиной.