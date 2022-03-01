Глава комитета ГД заявил о стабилизации рубля и исключил отказ от доллара

Благодаря действиям Центробанка рубль стабилизировался. При этом отказа от доллара не будет, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я думаю, что рубль стабилизировался, - сказал депутат в интервью "Дума ТВ". - Стабилизировался как раз благодаря решительным действиям Центрального банка по повышению ключевой ставки, решительным действиям президента".

Аксаков напомнил, что президент РФ Владимир Путин подписал указал о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада. В нем, в частности, говорится о дополнительных ограничительных мерах, связанных с валютой.

"Это все добавило валютной ликвидности на рынке, и ситуация стабилизировалась", - заключил Анатолий Аксаков. Он также подчеркнул, что доллар не будут запрещать в России, так как он имеет статус мировой валюты.

Однако отключение России от SWIFT, ограничения по работе с американской валютой в конечном итоге будут подрывать вес доллара, его будут меньше использовать, считает Аксаков.

Парламентарий также рассказал, как отключение от SWIFT скажется на россиянах и компаниях.

"На граждан никакого влияния это не окажет, по крайней мере, во внутрироссийских пределах, - заявил депутат. - Тут не SWIFT работает, а национальная система платежных карт, и все расчеты идут через нее. Поэтому люди не почувствуют в рамках нашей страны, что есть какие-то проблемы".

Он добавил, что отечественные компании, которые работают на внутренний рынок, тоже не почувствуют никаких проблем. А чтобы оплачивать поставки импорта, либо получать валюту за поставленный товар, можно использовать банки, которые не попали под санкции и не отключены от SWIFT.