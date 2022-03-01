Mercedes G-Class подорожал для европейцев на цену легковушки, и вот почему

Издание Business Insider пишет, что с 22 марта компания Mercedes ввела инфляционную добавочную стоимость на внедорожник G-Class, что привело к резкому и ощутимому подорожанию модели.

В распоряжение издания попали документы под грифом "Строго конфиденциально": на десятках страницах приводится руководство по ведению диалога с клиентом, объясняются все тонкости "изменений логики цен и предложения". Другими словами, в цену модели производитель изначально закладывает поправку на инфляцию.

В качестве примера возьмём G 500, который до изменения правил формирования цены стоил 99 680 евро. Прибавляем к этому прайсу 965 евро, помеченные как "дополнительная плата за расширение списка стандартных опций", и 5200 евро, являющиеся той самой инфляционной добавочной стоимостью. Таким образом, новый прайс G 500 - 105 845 евро.

Но это не предел ценообразования в Германии, потому что нужно заплатить НДС в размере 19%, что повышает стоимость внедорожника до 125 956 евро. Это на 7340 евро больше, чем просили за G 500 ранее. Business Insider заключает, что такая разница между старой и новой ценой очень велика, ведь за 8990 евро можно присмотреть новенький Dacia Sandero.

С 1 марта 2022 года обновил прайсы российский АвтоВАЗ: автомобили Lada подорожали на рекордную сумму - до 247 000 рублей.