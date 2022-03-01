МИД РФ: Эстония и Польша запретили пролет делегации во главе с Лавровым в Женеву

Эстония и Польша запретили пролет самолета российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым над своей территорией. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Высокопоставленная российская делегация направлялась для участия в сессии Совета по правам человека (СПЧ), которая открылась в Женеве.

Варшава и Таллин объяснили данное решение якобы тем, что того требуют санкции ЕС. По словам Захаровой, о том, что данное решение будет принято, знали в Секретариате ООН, под чьей эгидой проводится мероприятие, но предпочли умолчать об этом вопиющем нарушении норм международного права. Обращение МИД РФ к руководству Секретариата было безрезультатным, и оно оказалось неспособным обеспечить участие главы российского МИД в сессии СПЧ, уточняет РИА Новости.

Захарова уличила главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в лукавстве. "Ваше лукавство заключается в том, что когда по критическим для нашей страны вопросам безопасности Сергей Лавров запрашивал позицию стран в их национальном качестве, за всех членов ЕС ответили Вы. Хотя ни Вас лично, ни ЕС как организацию никто не спрашивал... А когда эти же страны отказали в пролете борта делегации на мероприятия ООН в Женеве в связи с озвученными Вами рестрикциями ЕС, Вы говорите, что это их суверенное решение. Лукавство лукавых", - написала Захарова.

Напомним, что ранее страны-члены ЕС закрыли свое воздушное пространство для полетов российских воздушных судов.