Райффайзенбанк пояснил информацию о возможном уходе из России

Райффайзенбанк опроверг появившуюся в СМИ информацию о возможном уходе с российского рынка. В пресс-службе Райффайзенбанка в России агентству ТАСС пояснили, что кредитная организация готова обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для клиентов в России.

Ранее информацию о закрытии дочерней компании австрийского банка опубликовало агентство Reuters. По данным издания, такое решение может быть принято в случае, если российской "дочке" потребуется дополнительный капитал.

Сегодня международная платежная система SWIFT сообщила, что перестанет обслуживать российские банки, попавшие под западные санкции. Напомним, на прошлой неделе США, Евросоюз и Великобритания внесли российские банки в санкционные списки. В них вошли, в частности, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие". С наиболее строгими ограничениями могут столкнуться в ВТБ. В отношении данной кредитной организации введены блокирующие санкции, которые предполагают блокировку активов, а также запрет на валютные операции и все действия с контрагентами из стран, которые ввели санкции.