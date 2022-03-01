Райффайзенбанк пояснил информацию о возможном уходе из России

Новости

Укронацисты расстреляли мирных граждан с белым флагом в Волновахе 17:13
В России запустили портал "Объясняем.РФ" с ответами на самые актуальные вопросы 17:09
МИД РФ: Эстония и Польша запретили пролет делегации во главе с Лавровым в Женеву 17:05
Умер актер из "Сопрано" и фильмов Клинта Иствуда Нед Айзенберг 16:52
В обесточенной из-за обстрелов со стороны Украины шахте на Донбассе заблокированы 33 горняка 16:52
Минобороны РФ показало работу подразделений спецназа на Украине 16:43
В феврале водохранилища Крыма накопили 28 миллионов кубометров воды 16:42
Роспотребнадзор: Кинотеатры могут полностью заполнять свои залы 16:39
Умер французский актер Мишель ле Руайе 16:35
Ретейлеры "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат наценки на продукты 16:27
Instagram заблокировал аккаунты RT 16:27
Американский режиссер Гонсало Лира Лопес рассказал, что на самом деле происходит в Киеве 16:25
Совфед соберется на два дополнительных заседания 16:23
Беларусь усилит южную границу батальонными группами 16:19
Режиссер Кустурица уточнил, чем будет заниматься в Театре Российской армии 16:14
Сенатор Климов предложил дать правовую оценку словам зарубежных политиков о войне с Россией 16:10
В суд направили дело экс-помощника главы Россельхознадзора о взятках и педофилии 15:58
Сбербанк ответил на сообщения о заморозке вкладов 15:56
Мошенники создали новые схемы кражи в связи с введением санкций против РФ 15:54
В ПФР напомнили о компенсациях за лишение свободы и конфискованное имущество 15:53
Сбербанк разъяснил ситуацию с ипотечными кредитами после повышения ставки ЦБ 15:51
Умер актер из "Крутого Уокера" Ральф Ан 15:48
Двое жителей из КЧР незаконно обналичили более 9 миллиардов рублей 15:38
В ФСС пояснили, как уточнить номер своего электронного больничного 15:20
Джонсон: Британия не может обеспечить бесполетную зону над Украиной 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Семь вопросов об ипотечных ставках
Семь вопросов об ипотечных ставках
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
01.03.2022 16:28
Рубрика: Экономика

Райффайзенбанк пояснил информацию о возможном уходе из России

Текст: Нина Егоршева

Райффайзенбанк опроверг появившуюся в СМИ информацию о возможном уходе с российского рынка. В пресс-службе Райффайзенбанка в России агентству ТАСС пояснили, что кредитная организация готова обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для клиентов в России.

Ранее информацию о закрытии дочерней компании австрийского банка опубликовало агентство Reuters. По данным издания, такое решение может быть принято в случае, если российской "дочке" потребуется дополнительный капитал.

Глава комитета ГД заявил о стабилизации рубля и исключил отказ от доллара

Сегодня международная платежная система SWIFT сообщила, что перестанет обслуживать российские банки, попавшие под западные санкции. Напомним, на прошлой неделе США, Евросоюз и Великобритания внесли российские банки в санкционные списки. В них вошли, в частности, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие". С наиболее строгими ограничениями могут столкнуться в ВТБ. В отношении данной кредитной организации введены блокирующие санкции, которые предполагают блокировку активов, а также запрет на валютные операции и все действия с контрагентами из стран, которые ввели санкции.

Экономика Финансы Банки

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Мишустин: Готов проект указа о временных ограничениях на выход из российских активов
Песков ответил на слова главы Минфина Франции о "финансовой войне" против РФ
Шойгу: Украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита
SWIFT отключит от системы попавшие под санкции российские банки
АТОР: Стоимость отдыха в Турции с апреля вырастет в два раза
Сколько стоит лечение COVID-19