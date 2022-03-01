Семь работников Калининской АЭС вошли в число лучших инженеров России

Жюри XXII Всероссийского конкурса "Инженер года - 2021" объявило имена лауреатов престижной национальной премии. Конкурс, организованный Российским и Международным союзами научных и инженерных общественных объединений, традиционно проводился в двух версиях: "Инженерное искусство молодых" и "Профессиональные инженеры".

По результатам обоих туров конкурса по версии "Профессиональные инженеры" звание Лауреата (высшая награда конкурса) присвоено инженеру-электронику Сергею Зайцеву. По версии "Инженерное искусство молодых" победителями стали инженер по ремонту и наладке электроэнергетического оборудования Николай Беспалько и инженер-технолог Екатерина Кузьмина.

По результатам I тура (региональный этап) звание "Профессиональный инженер России" с вручением соответствующего сертификата и знака присвоено ведущему инженеру Константину Владыкину и инженеру-электронику Михаилу Горбунову. По версии "Инженерное искусство молодых" дипломами "Победитель первого тура Всероссийского конкурса "Инженер года" награждается инженер по ремонту и наладке электроэнергетического оборудования Дарья Беспалько и ведущий инженер Надежда Сыровненко.

"Работники Калининской АЭС ежегодно принимают участие в конкурсе "Инженер года" и добиваются успеха. Их знания, квалификация и накопленный опыт вносят значительный вклад в обеспечение эффективной и безопасной эксплуатации атомной станции, а также в решение задач, стоящих перед отраслью", - отметил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев.

Всероссийский конкурс "Инженер года" ежегодно проводится по основным направлениям инженерной деятельности и призван выявить лучших инженеров России, отметить прогрессивные достижения и распространить передовой опыт в различных сферах деятельности. По масштабам, целям и числу участников он является крупнейшим проектом страны по поддержке и продвижению ведущих инженерных кадров.