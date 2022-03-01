Ретейлеры "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат наценки на продукты

Торговые сети "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат свои наценки на продукты на уровне 5%. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

"Добровольное самоограничение коснется четырех групп социально значимых товаров: молочной продукции; хлебобулочных изделий; сахара; овощей "борщевого набора"", - говорится в сообщении.

Так, ООО "О"Кей" и АО "Тандер" вводит ограничения с 1 марта, Auchan Retail - с 3 марта.

Ранее стало известно, что Минсельхоз, Федеральная антимонопольная служба, Минпромторг и торговые сети согласовали параметры добровольных ограничений наценок на отдельные товары.