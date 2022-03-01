Режиссер Кустурица уточнил, чем будет заниматься в Театре Российской армии

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица планирует поставить в России несколько спектаклей. Таким образом он уточнил свою роль в Театре Российской армии, куда прославленного деятеля искусств пригласил министр обороны Сергей Шойгу. По словам Кустурицы, на данный момент речь идет о трех спектаклях.

Ранее режиссер сообщил "РГ", что хочет выпустить в Театре Армии три спектакля. Это "Время цыган" и "Жизнь как чудо" (по собственным фильмам) и "Летят журавли" по фильму Михаила Калатозова.

"Когда Сергей Шойгу сказал, что театр надо поднять, я согласился попробовать помочь, чтобы к этому театру вернулась старая слава, приумножить ее. Я никогда ничего не делал в России, поэтому хочу выразить свои чувства к вашей стране", - рассказал Эмир Кустурица.