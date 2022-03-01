Российский сайт Apple прекратил продажи всех устройств

В официальном российском онлайн-магазине Apple прекратились продажи всех ранее доступных устройств. При попытке оформить заказ покупатель видит сообщение: "В настоящее время недоступно".

Другие продавцы, включая официальных реселлеров техники Apple, не останавливали продажи яблочных гаджетов. Не исключено, что компания корректирует цены на свои продукты в связи с колебаниями валютных курсов.

Ранее в российской рознице выросли цены на смартфоны, включая iPhone. Например, iPhone 13 mini подорожал с 70 до 91 тысячи рублей.