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Российский сайт Apple прекратил продажи всех устройств

Текст:   Антон Благовещенский
01.03.2022,  
23:57
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

В официальном российском онлайн-магазине Apple прекратились продажи всех ранее доступных устройств. При попытке оформить заказ покупатель видит сообщение: "В настоящее время недоступно".

Другие продавцы, включая официальных реселлеров техники Apple, не останавливали продажи яблочных гаджетов. Не исключено, что компания корректирует цены на свои продукты в связи с колебаниями валютных курсов.

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Ранее в российской рознице выросли цены на смартфоны, включая iPhone. Например, iPhone 13 mini подорожал с 70 до 91 тысячи рублей.

Apple
Фото: Xing Yun / Costfoto/Future Publishing via Getty Images
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