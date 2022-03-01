Сбербанк ответил на сообщения о заморозке вкладов

Сбербанк назвал фейком любые сообщения о заморозке вкладов. Об этом кредитная организация заявила в своем Telegram-канале.

"Все средства на счетах и депозитах доступны клиентам в полном объеме по первому требованию", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Сбербанк объявил о существенном повышении ставок по депозитам. Решение было принято в связи с повышением ЦБ ключевой ставки. В результате максимальная доходность по вкладам должна составить от 16% до 18%. Также кредитная организация намерена предложить клиентам новые вклады в долларах и евро. По ним ставка будет в диапазоне от 2% до 5% в зависимости от выбранной валюты.