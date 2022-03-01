Skoda сократит выпуск машин из-за ситуации на Украине

Входящая в состав Volkswagen Group компания Skoda Auto намерена сократить производство автомобилей на своих заводах в Чехии из-за ситуации на Украине.

Представители фирмы объяснили, что сейчас она испытывает критические проблемы в поставках компонентов. Издание Denik.cz уточняет, что некоторые детали для чешских заводов Skoda выпускают в западных областях Украины - в частности, в этой стране имеет свой завод ирландская Aptiv, которая является крупным поставщиком концерна Volkswagen. Reuters пишет, что чехам придется снизить производство нового электромобиля Enyaq iV.

Из всего модельного ряда Skoda представленного в России, из Чехии в готовом виде в нашу страну поставляют только лифтбек и универсал бизнес-класса Superb. Остальные Skoda для РФ производятся на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде.

Здесь надо заметить, что Россия для Skoda Auto - второй по величине рынок сбыта после родной для бренда Чехии. В РФ по итогам 2021 года было продано 90,4 тысячи автомобилей чешской марки.