ЦБ рекомендовал банкам приостановить выселение должников из жилья

ЦБ рекомендовал банкам и другим кредитным организациям приостановить до конца года выселение должников из жилья. Об этом регулятор сообщил на своем официальном сайте.

Как следует из сообщения, рекомендация ЦБ относится к кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребкооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребкооперативам и жилищным накопительным кооперативам.

"Рекомендуется приостановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание", - говорится в сообщении Банка России.

Также ЦБ отменил надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам и ипотеке.