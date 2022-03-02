Единые правила тарификации звонков введут в ЕАЭС с 2025 года

Арман Абаевич, в одном из последних интервью вы говорили о том, что роуминг внутри ЕАЭС планируется отменить к 2025 году. Скажите, будет ли использоваться опыт России и Беларуси в этом вопросе и каким образом?

Арман Шаккалиев: На территории Союзного государства в тестовом режиме с 1 ноября 2020 года установлен минимальный тариф на услуги связи в роуминге. В таком режиме операторы связи России и Беларуси работают уже больше года, и, конечно же, этот опыт мы будем учитывать.

Для нас очень важно бороться с мошенничеством на сетях электросвязи, но сначала мы должны выработать единый понятийный аппарат в сфере мошенничества и осуществить целый ряд технологических и организационных мероприятий, с помощью которых мы такие случаи будем предупреждать, выявлять и пресекать. Эту работу мы должны провести в течение 2022-2023 годов.

Что уже сделано на этом пути и что планируется сделать в 2022 году?

Арман Шаккалиев: В этом году мы приступили к реализации мероприятий, необходимых для установления справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территории ЕАЭС. Уже на старте реализации плана важно задать необходимый темп, для того чтобы к 2025 году мы реализовали предусмотренные мероприятия и граждане ЕАЭС смогли в полной мере воспользоваться преимуществами нашего союза.

Мы создали рабочую группу по борьбе с мошенничеством. В ее состав вошли представители операторов мобильной связи, антимонопольных органов стран - участниц ЕАЭС, а также уполномоченных органов в сфере связи. Группой подготовлен проект рекомендации Коллегии Комиссии о применении "единых терминов в сфере мошенничества". До конца текущего года также запланировано определение понятия "международного роумингового трафика", которое уже рассматривается на заседаниях рабочей группы по борьбе с мошенничеством.

При отмене роуминга в ЕАЭС будет использоваться опыт Союзного государства

А как все-таки быть с размером тарифов на связь?

Арман Шаккалиев: Разработку Правил использования справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств - членов ЕАЭС мы начинаем как раз в этом году. Эти правила, в том числе, предусматривают определение шага тарификации и максимального объема (периода) оказываемых по справедливым тарифам услуг связи в роуминге. А закончить работу над правилами должны в 2024 году.

Для Комиссии работа по внедрению справедливых тарифов на услуги связи в роуминге находится в приоритете, так как это будет способствовать дальнейшей экономической интеграции 5 государств.

Что еще предусматривает план?

Арман Шаккалиев: В 2022 году планируем подготовить три доклада, в основе которых - результаты проведенных анализов мирового опыта отмены роуминга.

Первый - "О мировой практике снижения стоимости услуг сотовой связи в международном роуминге", второй - "О вопросах внедрения справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств-членов" и третий - "О состоянии мер по противодействию мошенничества (fraud)".

Роуминг в понимании любого человека - это бесплатные входящие звонки и тарификация исходящих по единым правилам и тарифам. Скажите, насколько это достижимо в рамках сразу пяти государств? Не повысятся ли в результате тарифы для граждан ЕАЭС?

Арман Шаккалиев: Справедливые тарифы, максимально приближенные к "домашним" тарифам, планируется внедрять в 2025 году после проведения всех предусмотренных Планом мероприятий, чтобы не допустить повышения тарифов для граждан ЕАЭС. Исходя из опыта России и Беларуси, таких повышений мы не наблюдали. При этом, напомню, уровень тарифов государства-члены будут определять самостоятельно с учетом соблюдения баланса интересов как мобильных операторов, так и потребителей.

Опыт России и Беларуси показывает, что при отмене роуминга или резком снижении цен на звонки в рамках переходного этапа трафик увеличивается в несколько раз. Насколько готовы к этому сети операторов ЕАЭС?

Арман Шаккалиев: Мировой опыт показал - снижение стоимости услуг связи способствует увеличению объемов потребления этих самых услуг. В Евросоюзе, например, объем мобильных данных вырос в 5,35 раза, а объем звонков - в 2,45 раза.

При этом готовность сетей электросвязи операторы должны определять самостоятельно и при необходимости закладывать необходимые средства на развитие и модернизацию своих сетей. Это непрерывный процесс, сети электросвязи необходимо модернизировать, применять современные стандарты сотовой связи.

И конкуренция - лучший мотиватор для операторов, который обеспечивает необходимую современную модернизацию.

Отмена роуминга еще больше объединит народы в рамках Евразийского экономического союза. Как вы считаете, насколько подобная мера поможет дальнейшей экономической интеграции России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана?

Арман Шаккалиев: В основе ЕАЭС лежит принцип четырех свобод: свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Наличие избыточных платежей за услуги мобильной связи в роуминге на территориях стран Союза существенно ограничивает этот принцип.

Несомненно, внедрение справедливых тарифов будет способствовать дальнейшей экономической интеграции 5 государств ЕАЭС. В первую очередь это коснется туристической отрасли, мы рассчитываем, что снижение стоимости услуг связи сделает поездки наших граждан в рамках Союза более популярными.

Если же говорить о цифрах, то сейчас давать какие-либо прогнозы очень сложно, особенно в период пандемии, но мы надеемся на лучшее. Надеюсь, в 2025 году мы сможем, как и раньше, путешествовать без каких-либо ограничений, и экономическая активность восстановится до пандемийных значений.

Арман Шаккалиев: Конкуренция - лучший мотиватор для операторов сотовой связи. Фото: Из личного архива

ДОСЬЕ "СОЮЗа"

Шаккалиев Арман Абаевич родился 1 декабря 1977 года в городе Балхаш Карагандинской области. С 6 ноября 2020 года Решением Высшего Евразийского экономического совета назначен членом Коллегии (министром) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК. Магистр экономики, член-корреспондент Международной инженерной академии.