Ford объявил о приостановке производства и продаж авто в России

Американский концерн Ford Motor в ночь на 2 марта сообщил, что прекращает производство своих легких коммерческих автомобилей Transit на заводе совместного предприятия Sollers Ford в Елабуге.

В компании объяснили, что последние события на Украине заставили ее пересмотреть свой бизнес в России. Sollers уже уведомлена о том, что Ford сворачивает свою деятельность в РФ на неопределенное время, следует из пресс-релиза.

Легковые автомобили Ford не производит и не продает в РФ с середины 2019 года.

Ранее компания BMW заявила о приостановке производства своих автомобилей в России и их поставок в РФ.