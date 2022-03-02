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Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
02.03.2022 01:19
Рубрика: Коммерческий транспорт

Ford объявил о приостановке производства и продаж авто в России

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Американский концерн Ford Motor в ночь на 2 марта сообщил, что прекращает производство своих легких коммерческих автомобилей Transit на заводе совместного предприятия Sollers Ford в Елабуге.

В компании объяснили, что последние события на Украине заставили ее пересмотреть свой бизнес в России. Sollers уже уведомлена о том, что Ford сворачивает свою деятельность в РФ на неопределенное время, следует из пресс-релиза.

Легковые автомобили Ford не производит и не продает в РФ с середины 2019 года.

Ранее компания BMW заявила о приостановке производства своих автомобилей в России и их поставок в РФ.

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#Ford