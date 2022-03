Астробиологи обнаружили основу неизвестных форм жизни

Международная команда астробиологов открыла ранее неизвестные науке универсальные закономерности в химии жизни, которые, вероятно, не зависят от конкретных молекул. Результаты исследования открывают новые возможности для поиска инопланетной жизни с биохимией, которая заметно отличается от земной.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Новая работа впервые дает астробиологам инструмент для поиска в межзвездном пространстве тех форм жизни, которые нам попросту неизвестны.

До сих пор все модели для подобных предсказаний базировались на закономерностях, лежащих в основе зарождения и существования земной жизни. В поисках альтернативного сценария ученые решили рассмотреть ферменты в качестве движущей силы биохимии. Для анализа была взята база данных Integrated Microbial Genomes and Microbiomes, содержащая полный набор сведений о ферментативном составе бактерий, архей и эукариот.

Новый подход помог открыть и новый вид биохимической универсальности. Астробиологи выявили статистические закономерности в биохимической функции ферментов, общих для всего древа жизни. Анализ показал, что выявленные статистические паттерны возникли из функциональных принципов, которые не могут быть объяснены общим набором функций ферментов, используемых всеми известными нам формами жизни.

Как объясняет соавтор работы Хюнджу Ким, новый вид биохимической универсальности более применим к неизвестным формам жизни по сравнению с традиционной универсальностью, описываемой специфическими молекулами и реакциями, общими для всей жизни на Земле. "Это открытие позволяет нам разработать новую теорию общих правил жизни, которая поможет нам найти новые формы жизни", - говорит эксперт.

"Мы можем ожидать, что эти результаты будут верны где угодно во Вселенной, и это захватывающая возможность, которая мотивирует нас на интересную работу", - резюмирует еще один соавтор исследования Крис Кемпес. По сути, ученые получили новый инструмент для выявления и предсказания особенностей принципиально иных форм жизни, то есть "той жизни, какой мы ее не знаем".

Добавим, что на Земле жизнь возникает и существует в результате взаимодействия сотен химических соединений и реакций. Все живые существа не просто состоят из молекул, они являются производным от взаимодействия многих молекул, из которых состоят. Подавляющее большинство таких соединений и реакций, встречающихся практически во всех организмах, и создает универсальную биохимию для всей жизни на Земле.

Однако новое исследование доказало, что общепринятое понятие универсальности оказалось условным и специфичным. А то, что раньше считалось исключительно философской трактовкой, теперь превратилось в научную гипотезу, проверенную анализом набора данных о живых существах.