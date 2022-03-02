Посольство изучит правовой аспект в связи с изъятием у РФ зданий в Польше

Российское посольство в Варшаве прокомментировало информацию об изъятии Польшей дипломатической недвижимости РФ. "С этой ситуацией еще нужно разобраться… с ее правовыми аспектами", - цитирует ТАСС посла Сергея Андреева.

Ранее власти Польши заявили, что несколько объектов (в Варшаве и Гданьске) не оформлены с юридической точки зрения. Министерство иностранных дел собирается обратится в компетентные органы с целью решения вопроса в свою пользу.

Андреев подчеркнул, что одно здание (на улице Собеского) действительно пустует. А вот с другим (на улице Келецка), в котором располагается учебное заведение, ситуация совсем другая.

"Мы разберемся на основании чего, какие документы, какие процедуры они планируют", - сказал дипломат.