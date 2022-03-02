Постановление губернатора Приморского края от 2 марта 2022 года № 17-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

В соответствии с Уставом Приморского края постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020 года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020 года № 54-пг, от 10 мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая 2020 года № 63-пг, от 26 мая 2020 года № 72-пг, от 29 мая 2020 года № 75-пг, от 3 июня 2020 года № 78-пг, от 4 июня 2020 года № 80-пг, от 5 июня 2020 года № 82-пг, от 9 июня 2020 года № 84-пг, от 14 июня 2020 года № 85-пг, от 18 июня 2020 года № 87-пг, от 23 июня 2020 года № 89-пг, от 26 июня 2020 года № 91-пг, от 30 июня 2020 года № 94-пг, от 6 июля 2020 года № 96-пг, от 14 июля 2020 года № 98-пг, от 17 июля 2020 года № 99-пг, от 29 июля 2020 года № 106-пг, от 5 августа 2020 года № 108-пг, от 14 августа 2020 года № 110-пг, от 18 августа 2020 года № 114-пг, от 27 августа 2020 года № 120-пг, от 30 сентября 2020 года № 142-пг, от 1 октября 2020 года № 143-пг, от 12 октября 2020 года № 147-пг, от 27 октября 2020 года № 155-пг, от 12 ноября 2020 года № 160-пг, от 30 декабря 2020 года № 191-пг, от 5 февраля 2021 года № 7-пг, от 28 апреля 2021 года № 48-пг, от 23 июня 2021 года № 66-пг, от 13 августа 2021 года № 86-пг, от 28 октября 2021 года № 111-пг, от 9 ноября 2021 года № 112-пг, от 30 ноября 2021 года № 116-пг) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1:

исключить в абзаце втором слова "(при условии ограничения количества посетителей и обеспечения наполняемости помещений (залов) не более 50%)", "группами до 40 человек включительно";

исключить абзацы третий - пятый;

1.2. Исключить пункты 1.2, 1.3, 2.1, 3, абзацы четвертый, шестой - восьмой пункта 7, абзац шестой пункта 7.1, пункт 7.2;

1.3. Изложить пункт 2 в следующей редакции:

"2. Гражданам, проживающим и временно находящимся на территории Приморского края (далее - граждане), использовать при посещении мест приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, иных общественных мест, а также при пользовании транспортом общего пользования, в том числе такси, средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски медицинские, маски лицевые гигиенические (в том числе изготовленные самостоятельно), респираторы).".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко







