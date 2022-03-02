Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

Астрофизики рассчитали размеры будущего кратера на Луне

После столкновения Луны и неуправляемой ракеты на орбите появится около трех тонн мелкого космического мусора. Инцидент произойдет 4 марта в 15:25 мск.

Одним из первых направляющуюся к спутнику Земли ракету обнаружил наблюдатель за астероидами Билл Грей. Объект имеет цилиндрическую форму и достигает 12 метров в длину, а его диаметр составляет три метра. Скорость полета около 9300 километров в час.

Российские ученые разгадают тайны магнитных бурь и вспышек на Солнце

Как сообщает научный портал PHYS, после столкновения "объект выкроит дыру от 33 до 66 футов (от 10 до 20 метров) в поперечнике". Кроме того, поднимется облако космической пыли.

Однако отследить момент столкновения Луны и ракеты ученым не удастся, так как событие произойдет на обратной стороне спутника.

Поделиться
Фото: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
#Просто космос

В гигантском кратере на Церере обнаружены органические вещества

Фото: iStock
#Просто космос

Рогозин: Финансирование миссии на Венеру начнется в этом году

Фото: iStock
#Просто космос

На обратной стороне Луны нашли загадочные стеклянные сферы

Фото: <a href="https://swsu.ru/news/media-studio/yuzgu-55-_na_puti_v_otkrytyy_kosmos/" rel="nofollow" target="_blank">Юго-Западный государственный университет</a>
#Просто космос

Университетские спутники-кубсаты запустят с МКС

Фото: NASA/JPL-Caltech
#Просто космос

Обнаружена планета с дождями из драгоценных камней

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
#Просто космос

Неуловимые марсианские облака удалось поймать на камеру

Фото: A. Berdeu et al. / Astronomy & Astrophysics
#Просто космос

Открыт первый астероид с тремя лунами