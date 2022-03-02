Астрофизики рассчитали размеры будущего кратера на Луне
02.03.2022 / 14:32
После столкновения Луны и неуправляемой ракеты на орбите появится около трех тонн мелкого космического мусора. Инцидент произойдет 4 марта в 15:25 мск.
Одним из первых направляющуюся к спутнику Земли ракету обнаружил наблюдатель за астероидами Билл Грей. Объект имеет цилиндрическую форму и достигает 12 метров в длину, а его диаметр составляет три метра. Скорость полета около 9300 километров в час.
Как сообщает научный портал PHYS, после столкновения "объект выкроит дыру от 33 до 66 футов (от 10 до 20 метров) в поперечнике". Кроме того, поднимется облако космической пыли.
Однако отследить момент столкновения Луны и ракеты ученым не удастся, так как событие произойдет на обратной стороне спутника.