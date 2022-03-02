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02.03.2022 15:06

Калининская АЭС обеспечила более 1 миллиарда рублей дополнительной выручки

С начала 2022 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 5,2 млрд киловатт-часов электроэнергии или 110,2% от планового задания Федеральной антимонопольной службы России. Таким образом, сверх плана было выработано почти 500 миллионов кВт*ч, дополнительная выручка составила более 1 млрд рублей.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

"В января-феврале мы провели плановый ремонт энергоблока №4, в ходе которого, помимо типового перечня операций, было реализовано 24 модернизационные работы, направленные на повышение безопасности и надежности оборудования. Сейчас в работе все энергоблоки Калининской АЭС. Замечаний к оборудованию, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет", - сказал главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев.

Фото: Калининская АЭС
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За прошедшие два месяца текущего года в энергосистему страны было отпущено порядка 5 млрд кВт*ч электроэнергии. Такого объема достаточно для обеспечения потребностей 52 миллионов человек (при среднем потреблении 96 кВт*ч в месяц). Кроме того, работа энергоблоков Калининской АЭС с начала года позволила предотвратить выбросы углекислого газа в атмосферный воздух в объеме трех миллионов тонн.

Радиационный фон в районе расположения Калининской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. С радиационной обстановкой на всех АЭС России можно ознакомиться в режиме онлайн на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

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