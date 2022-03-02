В Смоленске против ректора вуза возбудили четвертое уголовное дело

Более 800 тысяч рублей недополучил Смоленский госуниверситет спорта за размещение станций сотовой связи на крыше студенческого общежития. По данным прокуратуры, телеком-операторы перевели деньги посредникам - знакомым ректора Георгия Греца. В отношении него возбуждено уголовное дело, уже четвертое по счету за последние три месяца.

Как сообщили в управлении СК по региону, с сентября 2019 по декабрь 2021 года Грец из корыстной заинтересованности без согласия министерства спорта РФ (владельца всей недвижимости университета) заключил с двумя знакомыми ему ИП агентские договоры. По ним было в общежитии и на его кровле разместили три базовые станции и иное оборудование операторов сотовой связи и интернет-провайдеров. Технику подключили к электросети от газогенераторной котельной вуза.

Прокурорская проверка показала, что деньги за аренду площадки и потребление электроэнергии на расчетный счет университета не поступали. Однако операторы сотовой связи перевели более 845 тысяч рублей по агентским договорам - тем самым предпринимателям.

В отношении ректора Георгия Греца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ранее Грец стал фигурантом двух дел о злоупотреблении должностными полномочиями (по части 1 статьи 285 УК) и одного - о присвоении бюджетных средств (по части 4 статьи 160). Ему вменяют хищение полутора миллионов рублей, выделенных на ремонт бассейна, и незаконное содействие предпринимателям, которые пользовались помещениями вуза и дармовой электроэнергией. Напомним, в одном из корпусов нашли майнинговую ферму, в общежитии - кулинарную студию, квест-комнату, офис для платных занятий английским и оказания консалтинговых услуг.

Дела соединены в одно производство, Георгий Грец и директор бассейна Константин Никуленков будут находиться под стражей как минимум до мая.