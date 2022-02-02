В смоленском вузе нашли нелегальное кафе и квест-комнату

Студия высокой кухни, комната для квестов и офис языковой школы работали в общежитии Смоленского государственного университета спорта без договоров аренды. В отношении ректора Георгия Греца возбуждено уголовное дело - третье по счету.

Проверку в кампусе вуза провела прокуратура Смоленской области на основании материалов регионального управления ФСБ.

На 15-м этаже общежития в одной из квартир обнаружили студию высокой кухни "Ю-Foodi". Судя по объявлениям в соцсетях, там проводились гастрономические ужины, кулинарные мастер-классы и банкеты. На третьем этаже находилась комната для квестов и офис фирмы по обучению иностранным языкам.

"Указанные помещения использовались не по назначению. Разрешительная документация на их перевод из жилого фонда в нежилой и гражданско-правовые договоры на их использование, согласованные с собственником имущества университета, отсутствуют", - рассказали в прокуратуре региона.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее ректор Смоленского университета спорта Георгий Грец стал фигурантом аналогичного уголовного дела в связи с тем, что на территории вуза нашли майнинговую ферму. Оборудование для добычи криптовалюты работало с 2019 года и "съело" более трех миллионов киловатт электроэнергии на четыре с лишним миллиона рублей. Еще одно уголовное дело в отношении Греца было возбуждено по части 4 статьи 160 УК (присвоение или растрата). Правоохранители полагают, что в течение года подозреваемый прикарманил более полутора миллионов рублей из бюджета вуза. Деньги были выделены якобы на ремонт бассейна.

Тем временем прокуратура нашла у ректора поместье на территории национального парка "Смоленское Поозерье". Три участка общей площадью более 30 гектаров принадлежат Грецу на праве собственности. Еще 45 соток, как показал визуальный осмотр, "прирезано" самовольно. Сотрудники "Смоленского Поозерья" это нарушение не заметили. Получив представление от прокуратуры, руководство нацпарка направило в суд иск к Грецу, чтобы вернуть землю государству. На участке ректора находится недостроенное здание. Разрешения на строительство не выдавалось. Теперь сельская администрация подала иск о сносе.