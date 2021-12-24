В Смоленске завели дело о майнинговой ферме в вузе

На ректора смоленского университета спорта завели второе уголовное дело - на этот раз о злоупотреблении служебными полномочиями. Ранее, напомним, руководитель был арестован по подозрению в растрате полутора миллионов рублей вузовских денег.

В ходе обысков в вузе оперативники ФСБ нашли майнинговую ферму. Как установило следствие, контейнер с вычислительным оборудованием был установлен на территории университета и подключен к его энергосетям с разрешения ректора. Нанесенный фермой ущерб оценивается более чем в 4,2 миллиона рублей, сообщили в управлении СК по Смоленской области.

В доме ректора нашли коллекцию предметов роскоши и позолоченную сантехнику - по данным следствия, на ее приобретение и монтаж было потрачено 600 тысяч рублей из университетского бюджета.