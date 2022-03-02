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02.03.2022 02:20
Рубрика: Культура

Ряд европейских театров прекращают сотрудничество с российскими исполнителями

Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Столичный выпуск № 44(8692)
Ряд европейских театров заявили о том, что прекращают сотрудничество с российскими исполнителями. Среди тех, кого на фоне политической повестки вычеркивают из афиш, звезды мирового уровня - маэстро Валерий Гергиев, оперная дива Анна Нетребко, пианист Денис Мацуев.

Так, власти Мюнхена потребовали от Валерия Гергиева "четко и недвусмысленно" обозначить свою позицию в отношении специальной военной операции на Украине. Маэстро смешивать культуру и политику не стал, за что Мюнхенский филармонический оркестр, где Гергиев с 2015 года являлся главным режиссером, расторг с ним контракт.

Фото: kinopoisk.ru
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Молчание именитого дирижера не удовлетворило и Эльбскую филармонию в Гамбурге, где заявили, что "два запланированных на Пасху концерта с ним и оркестром Мариинского театра теперь отменены". Не выступит оркестр Мариинского театра также в апреле в Парижской филармонии, Люцернский фестиваль и фестиваль в Вербье в Швейцарии тоже отстранили коллектив от выступления. О разрыве сообщил и Музыкальный фестиваль в финском городе Миккели.

Недолго думали и в Баварской государственной опере - там в опалу попал не только Валерий Гергиев, но и Анна Нетребко: "Баварская государственная опера аннулирует все существующие отношения", сообщили в театре.

Из мартовских спектаклей оперную диву исключил и миланский театр "Ла Скала", однако причиной уклончиво назвали болезнь певицы. Сама Нетребко в личных соцсетях отметила, что здорова, но подтвердила, что участвовать в предстоящих спектаклях не будет.

Не выступил в нью-йоркском Карнеги-холле и Денис Мацуев. Концерт должен был пройти в конце февраля.

Кроме того, стало известно, что выставку "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления", которая должна была открыться в Музеях Московского Кремля 4 марта, перенесли на неопределенный срок. "Основу проекта составляют экспонаты из европейских музеев, которые были вынуждены досрочно отозвать их в связи с геополитической ситуацией", - говорится в сообщении музея.

Культура Музыка Классика Санкции и антисанкции

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