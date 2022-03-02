Роскомнадзор потребовал от Meta снять ограничения с МИА "Россия сегодня". Об этом ведомство сообщает на своем официальном сайте.

Роскомнадзор направил компании Meta Platforms письмо с требованием отмены ограничений российских СМИ, входящих в состав "Россия сегодня", и объяснений причины их введения.

Ранее Meta, в которую входят Facebook и Instagram, отключила приложения всех ресурсов информагентства.

"Подобные действия со стороны компании, владеющей такими информационными ресурсами как социальные сети Facebook и Instagram, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", - сообщает Роскомнадзор.

Ранее Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить статью об операции на Украине.