Студия Universal отменила свои российские премьеры

Американская студия Universal последней из мэйджоров присоединилась к "культурным санкциям" против нашей страны.

Вслед за Disney, Warner Bros., Sony и Paramount, компания приостанавливает выпуск всех своих премьер на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Deadline, уточняя: "как и следовало ожидать".

Соответственно, боевик Майкла Бэя "Скорая" с Джейком Джилленхолом, ранее заявленный на 7 апреля, в кинотеатрах ждать смысла нет. Сколько продлится кризис, и какие еще проекты компании он затронет - пока неясно.

При этом издание указало, данная "жертва" влетит Голливуду в копеечку, ведь только за прошлый, "коронавирусный" год российский прокат принес американским студиям 445 миллионов долларов. Тогда как, по данным Box Office Mojo, до пандемии, в 2019-м, сумма этой прибыли составила 870 000 000, а еще раньше на протяжении нескольких лет российский зритель приносил Голливуду более миллиарда долларов. Ежегодно.