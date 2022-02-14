Опубликован тизер фильма Майкла Бэя "Скорая"

На YouTube-канале Universal Pictures вышел новый тизер-трейлер скоростного боевика Майкла Бэя "Скорая" (Ambulance) с Джейком Джилленхолом. Премьера в кинотеатрах уже 8 апреля.

В ролике один из двух сводных братьев Дэнни (Джейк Джилленхол: "Виновный", "Человек-паук: Вдали от дома") убеждает Уилла (Яхья Абдул-Матин II, "Аквамен и Затерянное королевство", "Суд над чикагской семеркой"), что они не плохие ребята, а "просто хотят вернуться домой".

Парни и правда преследуют "благую" цель - заполучить деньги на оплату медицинских счетов супруги одного из них, но ограбление банка идет не по плану и они угоняют машину "скорой помощи" с раненным полицейским (Деван Лонг "Призраки") и девушкой-фельдшером (Эйса Гонсалес: "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Малыш на драйве").

Красочная погоня по Лос-Анджелесу прилагается.