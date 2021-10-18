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На DC FanDome показали кадры нового "Аквамена" с костюмом Черной Манты

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    18.10.2021, 11:47
Текст:   Анастасия Николаева

На виртуальном событии DC FanDome в минувшие выходные был показан двухминутный ролик, рассказывающий о происходящем за кулисами съемок "Аквамена и Затерянного королевства" (Aquaman and the Lost Kingdom). Премьера фильма запланирована на 16 декабря 2022 года.

Фото: kinopoisk.ru
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В ролике впервые был показан Черная Манта в новом костюме (Яхья Абдул-Матин II, "Суд над чикагской семеркой", "Величайший шоумен"), ход тренировок боевых сцен, а также короткие интервью исполнителя главной роли Джейсона Момоа ("Аквамен") и режиссера Джеймса Вана ("Пила: игра на выживание").

- Я так много вложил в него. Мне нравится этот персонаж, мне нравится то, что он представляет. И я взволнован, - говорит Момоа зрителю.

По словам Джеймса Вана, фанаты действительно смогут окунуться в огромный мир Аквамена, который они знают и любят по комиксам.

- Мы видим, что Черный Манта все еще ищет мести и попытается убить Аквамена, - рассказывает он.

В ролике также есть кадры натурных съемок Момоа, бегущего в море, и куски сцен, снятых в павильоне.

Самым ожидаемым на выставке DC FanDome был новый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном. Также мероприятии показали промо "Шазама 2", трейлер мультика про Женщину-кошку, которая едет в Сочи, тизеры "Флэша" и "Миротворца", отрывок из "Черного Адама", анонс оставшихся серий "Рокового патруля", продлённого на четвёртый сезон.

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