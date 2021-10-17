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Трейлер: "Роковой патруль" продлили на четвертый сезон

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    17.10.2021, 16:16
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ HBO Max Фото: youtube.com/ HBO Max
Фото: youtube.com/ HBO Max

Безумный телекомикс "Роковой патруль", третий сезон которого сейчас в разгаре, обзавёлся новым трейлером, многообещающе анонсирующим оставшиеся серии. Он размещён на YouTube-канале сервиса HBO Max (18+, присутствует изображение зубастой задницы).

Фото: youtube.com/ Shudder
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Ролик был представлен в рамках широкой интернет-выставки DC FanDome.

У третьего сезона "Патруля" осталось четыре эпизода, выход которых запланирован на этот год. Кроме того, было объявлено о продлении шоу на третий.

Также на выставке представили новый трейлер "Бэтмена", промо "Шазама 2", трейлер мультика про едущую в Сочи Женщину-кошку, тизер "Флэша", тизер "Миротворца", отрывок из "Чёрного Адама".

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