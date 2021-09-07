Вышел трейлер триллера Netflix с Джейком Джилленхолом "Виновный"

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер с русскими субтитрами триллера Антуана Фукуа (дилогия "Великий уравнитель", новая "Великолепная семёрка", "Тренировочный день").

Фильм называется "Виновный" (The Guilty).

Главную роль исполнил Джейк Джилленхол. Он сыграл диспетчера службы спасения, которому звонит похищенная женщина. Связь обрывается, и он пытается заняться расследованием преступления.

Также в ролях: Итан Хоук, Питер Сарсгаард, Райли Кио ("Безумный Макс: Дорога ярости"), Билл Бёрр ("Во все тяжкие", "Мандалорец") и Пол Дано.

Кроме того, Фукуа и Джилленхол выступили продюсерами.

Картина - ремейк датского фильма 2018 года. Обновлённый сценарий представил Ник Пиццолатто ("Настоящий детектив").

Премьера - 1 октября.