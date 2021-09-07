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Вышел трейлер триллера Netflix с Джейком Джилленхолом "Виновный"

Новости
    07.09.2021, 23:00
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Netflix Russia Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Фото: youtube.com/ Netflix Russia

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер с русскими субтитрами триллера Антуана Фукуа (дилогия "Великий уравнитель", новая "Великолепная семёрка", "Тренировочный день").

Фото: kinopoisk.ru
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Фильм называется "Виновный" (The Guilty).

Главную роль исполнил Джейк Джилленхол. Он сыграл диспетчера службы спасения, которому звонит похищенная женщина. Связь обрывается, и он пытается заняться расследованием преступления.

Также в ролях: Итан Хоук, Питер Сарсгаард, Райли Кио ("Безумный Макс: Дорога ярости"), Билл Бёрр ("Во все тяжкие", "Мандалорец") и Пол Дано.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Кроме того, Фукуа и Джилленхол выступили продюсерами.

Картина - ремейк датского фильма 2018 года. Обновлённый сценарий представил Ник Пиццолатто ("Настоящий детектив").

Премьера - 1 октября.

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