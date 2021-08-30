Вышел тизер триллера от автора "Настоящего детектива" "Виновный"

Netflix обнародовал на YouTube первый тизер своего триллера со звездной командой "Виновный" (The Gulty).

Постановщиком ленты выступил Антуан Фукуа ("Тренировочный день", "Великий уравнитель"). Сценарий написал Ник Пиццолатто ("Настоящий детектив").

В ролях: номинант премии "Оскар" Джейк Джилленхол, Итан Хоук, Питер Сарсгаард, Райли Кио ("Безумный Макс: Дорога ярости"), Билл Бёрр ("Во все тяжкие", "Мандалорец") и Пол Дано. Фукуа и Джилленхол - продюсеры.

Джилленхол играет классического опального полицейского детектива Джо, погрязшего в личных проблемах и пониженного до оператора 911 - службы спасения. Под конец очередного дежурства он принимает звонок от женщины, которую, как предполагается, похитили. Но чем глубже Джо пытается вникнуть в ситуацию, тем более странной и подозрительной она ему кажется.

Картина - ремейк одноименной датской картины 2017 года.

Релиз - 1 октября.