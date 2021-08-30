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Вышел тизер триллера от автора "Настоящего детектива" "Виновный"

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    30.08.2021, 14:26
Текст:   Олег Усков

Netflix обнародовал на YouTube первый тизер своего триллера со звездной командой "Виновный" (The Gulty).

Фото: WDSSPR
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Постановщиком ленты выступил Антуан Фукуа ("Тренировочный день", "Великий уравнитель"). Сценарий написал Ник Пиццолатто ("Настоящий детектив").

В ролях: номинант премии "Оскар" Джейк Джилленхол, Итан Хоук, Питер Сарсгаард, Райли Кио ("Безумный Макс: Дорога ярости"), Билл Бёрр ("Во все тяжкие", "Мандалорец") и Пол Дано. Фукуа и Джилленхол - продюсеры.

Джилленхол играет классического опального полицейского детектива Джо, погрязшего в личных проблемах и пониженного до оператора 911 - службы спасения. Под конец очередного дежурства он принимает звонок от женщины, которую, как предполагается, похитили. Но чем глубже Джо пытается вникнуть в ситуацию, тем более странной и подозрительной она ему кажется.

Картина - ремейк одноименной датской картины 2017 года.

Релиз - 1 октября.

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